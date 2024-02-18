Жена Навального заявила, что продолжит его дело

«Убив Алексея, [президент РФ Владимир] Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. …Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну», — сказала Навальная в видео на YouTube-канале политика.

Она призвала россиян встать с ней рядом и разделить «не только горе и бесконечную боль», но и «ярость, ненависть, злость к тем, кто посмел убить наше будущее». По ее словам, необходимо собраться «в один огромный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну».

В своем ролике Навальная заявила, что знает, из-за чего убили ее мужа: «Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем их лица», — утверждает Навальная.