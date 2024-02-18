В Софии близится к завершению чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сегодня на помост выйдет последний представитель Азербайджана и наша главная надежда на медаль – бронзовый призер чемпионата Европы-2021 и чемпионата мира-2023 Дадаш Дадашбейли, который выступит в весовой категории до 109 кг.

27-летний атлет, победивший в декабре прошлого года на Гран-при в Дохе, выступит в группе «А», где будут состязаться сильнейшие штангисты в данном весе. Соревнования, которые проходят на «Арена София», начнутся в 19:00 по бакинскому времени.

Соперники Дадашбейли: Христо Христов (Болгария), Заза Ломтадзе (Грузия), Петрос Петросян (Армения), Онур Демирчи (Турция), Микита Рубановский (Украина), Маттеус Хофманн (Германия), Мухаммед Эмин Бурун (Турция), Владислав Прилипко (Украина), Саркис Мартиросян (Австрия), Тудор Чебану (Молдова).

В группе «B» в весовой категории до 109 кг победу одержал румын Пауль Ионита, поднявший в сумме 355 кг.

Также сегодня определится итоговая позиция выступавшего вчера в группе «B» в весовой категории до 102 кг Али Шукюрлю. В сумме он поднял 361 кг и занял в своей группе 2-е место. Соревнования в группе «А» начнутся сегодня в 16:00 по бакинскому времени.

Напомним, ранее на нынешнем чемпионате Европы Назиля Исмайлова (45 кг) заняла 11-е место, Иса Рустамов (67 кг) – 5-е, Техран Мамедов (67 кг) – 12-е, Омар Джавадов (73 кг) – 9-е, Фюган Алиев (81 кг) – 12-е, а Равин Алмамедов (81 кг) и Нурлан Мамедзаде (89 кг) снялись с соревнований из-за проблем со здоровьем. Также стоит отметить, что Иса и Омар остановились в шаге от малых медалей, заняв 4-е места в отдельных упражнениях: Рустамов – в рывке и толчке, Джавадов – только в рывке.