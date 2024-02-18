Россия заявляет об отравлении Сальдо

Отравление "главы" Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году было вызвано ядом рицином, это дело рук украинских спецслужб. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, вещество было обнаружено в биомедицинских пробах.

Сальдо тогда был госпитализирован в Крыму. Его ввели в медикаментозную кому и перевезли в Москву.

Сам Сальдо заявляет, что к его отравлению был причастен человек из ближнего окружения, завербованный СБУ, который добавил яд в еду.

Также МО РФ утверждает, что и т.н. "глава ЛНР" Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Ранее об этом не сообщалось.