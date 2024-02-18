Российского посла вызвали на ковер

"Министр иностранных дел (Анналена Бербок) перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, МИД вызывают сегодня посла России", - заявила представитель ведомства.

Сам Нечаев до сообщения о его вызове в посольство в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung выразил обеспокоенность по поводу "заигрывания с интересами военной промышленности", которое набирает обороты в Германии, а также предостерег от "антироссийской риторики".

Отметим, что Германия и другие страны Евросоюза хотят ввести дополнительные санкции в отношении России из-за смерти Навального. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что страны ЕС обсудят введение санкций против ответственных за смерть Навального. Он также отметил, что санкционный режим будет назван именем политика.