В азербайджанской армии приведены в боевую готовность ракеты С-300, сообщили в Минобороны.

В ходе учений поднятые по тревоге боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" выполняют задачи по приведению техники в боевую готовность, защите объектов от воздушного нападения, отражению ракетных ударов условного противника, а также другие задачи.