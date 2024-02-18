Technest – кузница кадров для ИКТ

17:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в инаугурационной речи затронул несколько ключевых аспектов развития страны, где особое внимание было уделено становлению национального кадрового ИКТ-ресурса.

В частности, глава государства отметил: «Мы, конечно, получаем новые технологии, оказываем большую поддержку технологическому развитию, но здесь одним из важных вопросов является подготовка кадров. Могу сказать, что за последние 1-2 года в этом направлении наблюдается большое развитие, о котором, возможно, общественность не так хорошо осведомлена. Но без подготовки кадров никакие технологические инновации не будут достаточными. За последнее время несколько тысяч азербайджанских молодых людей прошли тренинги и специальные программы. Технологическое развитие, цифровизация, кибербезопасность, внедрение искусственного интеллекта – все это должно стать отличительной чертой нашей повседневной жизни. Государственные учреждения, частный сектор и все другие сегменты общества должны быть к этому готовы. В противном случае мы будем отставать, чего мы не можем себе позволить ввиду нашего расположения в регионе и сил, которые против нас объединились, ища возможность нанести удар». Это выступление напомнило всем, что в эпоху цифровой революции Азербайджан уделяет особое внимание созданию благоприятной среды для развития талантов и профессионалов в этой области. С учетом актуальности данной тенденции haqqin.az попросил рассказать о положении дел в этой сфере руководителя Агентства инноваций и цифрового развития Инару Велиеву.

— Инара ханум, какая работа проделана Агентством в области подготовки местных ИКТ-специалистов? — Прежде всего, хочется сказать, что становление национального ИКТ-ресурса является для Агентства приоритетным направлением. Внимание главы государства к этому аспекту технологического прогресса показывает, насколько серьезно правительство страны относится к требованиям и нуждам современного мира в плоскости цифровой трансформации и развития инновационной экосистемы. Агентство инноваций и цифрового развития проводит активную работу в сфере ИКТ-образования. Особо стоит отметить функционирующую более трех лет стипендиальную программу Technest, которая предоставляет школьникам и студентам, а также гражданам без какого-либо специального образования, но имеющим интерес к данной сфере возможность пройти обучение в самых престижных образовательных центрах страны по более чем 50-ти областям информационных технологий и профессий будущего. Интерес к данной программе высок. Так, если число стипендиатов Technest в 2021 году составило 671 человек, а в 2022-ом — 782, то в 2023 году этот показатель возрос до 4006 человек. При этом 43% всех стипендиатов – женщины, а трудоустроенность выпускников программы составляет 91%. Примечательно, что в рамках Technest обучение прошли 1402 человека различных специальностей не ИКТ-профиля (повара, юристы, специалисты по трубопроводам, микробиологи, психологи, визажисты, учителя, специалисты по управлению персоналом, специалисты лесного хозяйства и т. д.). Среднемесячная зарплата 1402 переквалифицировавшихся выпускников возросла на 43%. А в целом средняя месячная зарплата выпускников Technest составляет 1900 манатов. — Как ведется работа по повышению ИКТ-потенциала страны в регионах? — Еще на первых порах реализации Technest одна из важнейших задач для нас заключалась в доступности программы не только в столице, но и для жителей регионов. В 2022 году был организован общереспубликанский тур «Навстречу цифровому Азербайджану», в рамках которого было предусмотрено посещение 60 городов и районов страны, где наша команда проводила встречи с молодежью и рассказывала о возможностях Technest. И сразу хочу заметить, что на встречах присутствовали не только студенты и старшеклассники, но и люди более зрелого возраста. Мы считаем, что если у человека есть интерес к получению ИТ-образования и для этого имеются соответствующие способности, то возраст играет второстепенную роль. Кстати, самому старшему стипендиату Technest 62 года. Мы инициировали тур «Навстречу цифровому Азербайджану», прежде всего, чтобы рассказать жителям регионов о возможностях Technest и о тех перспективах, которые откроются перед ними при выборе работы в сфере ИТ. В этом случае они смогут удаленно, не сидя в офисе, работать на компании, находящиеся в Баку, а при знании английского языка получат возможность работать удаленно и по всему миру. Также мы проводили переговоры с предприятиями, способными взять на работу сотрудников оффлайн, чтобы люди не уезжали из регионов в столицу, а оставались и способствовали общему развитию периферии. При этом зарплата у них будет в среднем выше, чем у других жителей их региона. В общей сложности на сегодняшний день в 29 регионах Азербайджана стипендию Technest получили 1400 человек.

— Вы подчеркнули, что Теchnest доступен всем. А существуют ли какие-то специальные проекты, охватывающие определенные социальные группы? — Теchnest и вправду доступен всем, о чем свидетельствуют и лояльные условия отбора, и отсутствие возрастных ограничений. Но Вы правы, существуют и специальные проекты для тех или иных социальных групп, которые мы активно реализуем с целью оказания поддержки в приобретении новых навыков для востребованных профессий. К примеру, 30 детей, которые лишены родительской опеки и проживают в школах-интернатах, а также 148 человек (ветераны, члены семей шехидов, малообеспеченные женщины) получили фундаментальные знания в области ИКТ, воспользовавшись предоставленной стипендией Technest. Помимо этого, в 2023 году в рамках партнерства Technest с Министерством юстиции в пенитенциарной службе ИКТ-обучение прошли 15 молодых людей, а в рамках меморандума, подписанного с Министерством обороны Азербайджана, участие в ИКТ-тренингах приняли 100 солдат и офицеров. — Является ли для Вас приоритетом сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями? — Наблюдается очевидная закономерность — для выхода на широкий рынок необходимо углубленное ИКТ-образование с применением международного опыта. У нас есть позитивные примеры подобной направленности. Это проект «Талант», в рамках которого 10 стипендиатов Technest из малообеспеченных семей поступили в самые престижные технологические вузы мира, такие как Массачусетский технологический институт (MIT) и Университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University). В качестве примера эффективной коллаборации с крупным зарубежным образовательным учреждением можно назвать и сотрудничество Агентства со всемирно известной ИКТ-школой Holberton. Сеть школ Holberton занимается подготовкой ИКТ-кадров на базе инновационной практической методологии peer-to-peer обучения. Ее выпускники получили возможность карьерного роста в таких крупнейших мировых компаниях, как LinkedIn, Google, Tesla, Apple, Docker, Cisco, IBM, Santander Bank и другие. В октябре 2023 года в рамках программы к бесплатному ИКТ-обучению были привлечены первые 60 человек, а сейчас проходят обучение еще 60 новых студентов. Яркой иллюстрацией продуктивного сотрудничества с крупными учебными заведениями стало партнерство Агентства инноваций и цифрового развития и с израильским Университетом Technion, в рамках чего был создан Центр кибербезопасности Азербайджана (ЦКА). У Центра, основанного совместно с ведущим технологическим вузом мира, уже 120 выпускников, сегодня обучение проходят еще 60 новых студентов. Отмечу, что женщины составляют 25% студентов Центра кибербезопасности Азербайджана, а общий процент трудоустройства выпускников равен 75%. Также в рамках деятельности ЦКА в настоящее время уже ведется работа над собственным продуктом, а также создается кластер по кибербезопасности.