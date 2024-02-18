США передадут Украине более дальнобойные ракеты

Власти США работают над тем, чтобы предоставить Украине современные модификации баллистических ракет ATACMS с более дальним радиусом действия, чем у предыдущих подобных ракет, отправленных Киеву.

«После месяцев получения запросов от украинских чиновников администрация президента США Джо Байдена работает над поставкой Украине новых мощных баллистических ракет. Сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить в Украину новый вариант ракет ATACMS с большей дальностью», - отмечает телеканал со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, в случае, если Конгресс одобрит допфинансирование Украины, США могут включить новые ATACMS в один из первых пакетов военной помощи этого года. Вместе с тем Вашингтон готов направить Киеву боеприпасы и артиллерию.

Чиновники не исключили вариант, что Вашингтон может попросить союзников предоставить Украине свои ракеты, а также пополнить американские запасы ATACMS.