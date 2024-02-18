Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую на Купянском направлении в Харьковской области.

Во время поездки он побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска.

Зеленский заслушал доклад командира бригады об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и о взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны. Президент также пообщался с военными и наградил их.