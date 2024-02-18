ЕС назовет санкции именем Навального

Европейский союз назовет режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека, в честь политика Алексея Навального. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель также заявил, что 19 февраля главы МИД стран ЕС и он сам проведут встречу с женой Навального Юлией.

Таким образом, по его словам, Евросоюз «пошлет мощный сигнал поддержки борцам за свободу в России и почтит память Алексея Навального».