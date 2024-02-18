Эрдоган назвал ошибкой позицию ПАСЕ

Президент Турции вновь поздравил главу азербайджанского государства с победой на выборах 7 февраля, назвав историческим голосование, проведенное впервые на всей суверенной территории Азербайджана.

Отношения Турции и Азербайджана успешно развиваются в свете заветов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что высоко ценит решение азербайджанского лидера совершить первый после победы на выборах зарубежный визит в Турцию. Он также выразил надежду, что итоги президентских выборов послужат благу народа Азербайджана.

Коснувшись решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мандату делегации Азербайджана, президент Эрдоган отметил, что Турция считает это решение неверным, и что Анкара предпримет все шаги для его отмены.

«Турция выразила решительное неприятие решения в отношении делегации Азербайджана в ПАСЕ. Эта структура – не площадка для противостояния, а платформа для диалога во имя укрепления демократии. Именно такой мы видим ПАСЕ», - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит поддержку Баку и предпримет все возможные усилия для восстановления прав азербайджанской делегации в ПАСЕ.