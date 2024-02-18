Эрдоган обратился к Армении

Подписание соглашения о долгосрочном мире между Азербайджаном и Арменией, безусловно, станет источником надежды для мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции в Анкаре.

По словам турецкого лидера, Анкара тесно взаимодействует с Баку по вопросам мира и стабильности на Южном Кавказе: «Турция и Азербайджан действуют сообща, плечом к плечу. После завершения оккупации Карабаха сформировалось историческое окно для долгосрочного мира в регионе. Очень важно воспользоваться им и не дать ему закрыться».

Президент Эрдоган призвал Армению рассматривать мирный процесс сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы. «Третьи стороны должны вносить посильный конструктивный вклад в данный процесс, а не пытаться его отравить», - указал он.

Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к недавним провокациям армянской стороны на условной границе с Азербайджаном, выразив надежду, что подобного рода инциденты не повторятся. Президент Турции выразил надежду на скорейшее выздоровление раненого азербайджанского военнослужащего.