Президент Алиев: От позиции Турции зависят многие вопросы

К слову Турции сегодня прислушиваются во всем мире. От позиции Турции зависят многие вопросы не только в нашем регионе, но и в мире, сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция – гарант мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе», - добавил глава азербайджанского государства.

Президент Алиев также сказал, что объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств.

Сообщив, что в июле этого года в Шуше будет проведен неформальный саммит Организации тюркских государств, глава государства сказал: «В этой встрече по моему приглашению будет участвовать президент Турецкой Республики Северного Кипра, которая имеет статус наблюдателя, и это придаст очередной сильный импульс нашему общему делу, делу единства тюркских народов».