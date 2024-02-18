В Испании, предположительно, найден мертвым российский пилот Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет в Украину. Об пишут российские СМИ.

Тело, предположительно, Максима Кузьминова нашли 13 февраля в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Труп с пулевыми ранениями находился на пандусе гаража.

По данным издания Eureka news, в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Соседи рассказали полицейским, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни».

Сейчас полицейские ищут предполагаемого убийцу. Машину, из которой велся огонь, нашли примерно в 20 км от побережья в Эль-Кампельо.

Официального подтверждения смерти российского пилота нет.