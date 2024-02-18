Эрдоган о планах Турции и Азербайджана

Президент Эрдоган отметил, что по итогам 2023 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном достиг 7,5 млрд долларов: «Мы полны решимости приложить дополнительные усилия с тем, чтобы вывести этот показатель до 15 млрд долларов».

Турция готова довести товарооборот с Азербайджаном до 15 млрд долларов, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым в Анкаре.

Турецкий лидер отметил и значимость взаимодействия двух стран в транспортной и энергетической сферах: «На фоне критически значимых вызовов нашим странам очень важно развивать потенциал в транспортной и энергетической сферах. Наглядным примером тому является железная дорога Баку – Тбилиси - Карс. Важно максимально полно использовать преимущества этой дороги, для чего нужно как можно скорее завершить работы по ее модернизации».

Президент Эрдоган привлек внимание и к проекту железной дороги Карс - Нахчыван, напомнив, что обсуждал этот вопрос с президентом Алиевым в ходе сентябрьского визита в Нахчыван, был подписан соответствующий меморандум о намерении.

«В рамках визита в Нахчыван мы также обсудили вопрос газопровода Ыгдыр - Нахчыван, что выведет на новый уровень наше сотрудничество в энергетической сфере», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции назвал приоритетным расширение возможностей Трансанатолийского газопровода (TANAP).