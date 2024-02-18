Тело Навального не выдадут еще две недели

Следователи сообщили матери российского оппозиционера Алексея Навального и адвокатам, что тело не выдадут еще две недели, пока будет продолжаться экспертиза, сообщили соратники политика.

«Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться некая «химическая экспертиза», — написала, в частности, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Об этом же сообщили соратники Навального в ходе прямого эфира на канале «Популярная политика» в YouTube.