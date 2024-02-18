Российские власти отобрали фабрику Порошенко

Суд российского города Липецк обратил в доход государства акции местной фабрики «Рошен», принадлежавшие бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

«В доход РФ должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову», — говорится в сообщении Липецкого областного суда.

Таким образом суд удовлетворил требования заместителя генпрокурора России. По решению суда Петру Порошенко, его сыну Алексею и Олегу Казакову запрещена любая деятельность на территории России.