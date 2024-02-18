Часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах на западном побережье Индии, затем экспортируется в США и другие страны, одобрившие санкции в отношении российской нефти.

Россия получила рекордные 37 млрд долларов от продаж сырой нефти в Индию в прошлом году, передает CNN.

По оценкам Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2023 году странами, которые также применяют санкции против России, было импортировано нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на 9,1 млрд долларов, это на 44% больше, чем годом ранее.

Продукты, переработанные за пределами России, не подпадают под санкции, критики называют это упущение «лазейкой на НПЗ».

CREA предоставил CNN документы, которые свидетельствуют о том, что Индия, которая является стратегическим партнером США, фактически свела на нет западные санкции.

Продажа нефти в Индию не подпадает под санкции и является вполне законной, но экспертиза маршрутов доставки позволяет предположить, что в этом огромном объеме поставок может участвовать теневой флот танкеров, специально созданный Москвой, чтобы попытаться скрыть, с кем и как она торгует, и максимизировать прибыль.

Рассказывается о двух танкерах в греческом порту, которые вышли из России несколькими неделями ранее. По данным компании по мониторингу морских перевозок, один из них принадлежит индийской компании, обвиняемой в причастности к нарушению санкций, другой ранее принадлежал физическому лицу, подпадающему под отдельные санкции США. Между ними перекачивалась сырая нефть, так делают, чтобы скрыть конечного получателя.

Аналитики говорят, что десятки подобных перевозок происходят каждую неделю в Греции, удобном перевалочном пункте на пути к Суэцкому каналу и азиатским рынкам.

Конечным результатом закупок нефти Индией стало ослабление давления, которое испытывает президент России Владимир Путин из-за нефтяных санкций. Доходы бюджета России выросли до рекордных 320 млрд долларов в 2023 году и будут расти еще больше. По мнению некоторых аналитиков, примерно треть денег была потрачена на войну в Украине в прошлом году, и еще большая часть будет потрачена на финансирование войны в 2024 году.

По оценкам CREA,США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти после введения ценового потолка. В период с декабря 2022 года до конца 2023 года они закупили на 1,3 млрд долларов.