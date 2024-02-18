Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 20:59

Сегодня внимание всего мира приковано к имени Алексея Навального. Резонанс, вызванный подозрительной – скажем так - гибелью в заполярной тюрьме лидера российской оппозиции отодвинул на второй план даже драматические события вокруг Авдеевки. Не имеет смысла передавать реакцию международного сообщества и многочисленные версии произошедшего, ибо это подробно описали все кому не лень, причем в глобальном масштабе. А потому хочу обратить внимание читателей haqqin.az на тему, о которой в эти дни мало кто пишет, – о реакции на смерть ведущего российского оппозиционера на постсоветском пространстве в среде рядовых граждан Украины, Грузии, Северного Кавказа, Центральной Азии…

Не рискну утверждать, что все они придерживаются единого мнения относительно самой личности Алексея Навального, но настаиваю, что в подавляющем большинстве случаев мнение это носит довольно индифферентный характер. Поскольку большинство считает, что Навальный - такой же имперец как Путин, и будь у него возможность стать президентом России, он сделал бы то же самое, то и отношение к смерти 48-летнего политика в большинстве своем однозначное – «Ну, и поделом!». Конечно, самому Навальному уже все равно, что о нем скажут или напишут. Как, впрочем, и руководству России, которому наплевать, что думают о «берлинском пациенте» на Кавказе, в Украине или в Центральной Азии. Ничего тут не поделать, у всех были сугубо свои, личные, зачастую лишенные логической основы причины остерегаться, недолюбливать, а то и откровенно ненавидеть Алексея Навального. К примеру, грузины не любят главного противника Путина за то, что в августе 2008 года Навальный поддержал агрессию России против Грузии, вдобавок назвав мой народ «грызунами».

При этом никто почему-то не акцентирует внимание на том, что параллельно Навальный требовал от российских властей немедленно прекратить финансирование Абхазии и Южной Осетии – то есть, сделать шаг, который вынудил бы абхазцев пойти на компромисс с Тбилиси. Как по мне, эта позиция покойного оппозиционера намного важнее его признания российской агрессии, сделанного на чистых эмоциях. Зато обращенная к Кремлю фраза Навального «Не надо финансировать чужих сепаратистов!» - была стратегической, устойчивой позицией. В Центральной Азии Навального не любили за его призыв к властям России ввести с ними визовый режим. Хотя, если разобраться, они должны были быть благодарными российскому оппозиционеру, ведь введение визового режима автоматически означало бы прекращение «особых отношений» бывших среднеазиатских республик со «старшим братом», долгожданный выход в открытое море политической и экономической самостоятельности.

На Северном Кавказе его ненавидят за откровенно антикавказские настроения, не понимая при этом, что лозунг Навального «Хватит кормить Кавказ!» по сути был самым антиимперским из всех возможных. Фактически Навальный призывал Кремль отпустить кавказские народы в самостоятельное плавание. Ну и, наконец, украинцы, которые никак не могут простить Навальному «бутерброд с колбасой», с которым он как-то раз сравнил Крым. Но при этом упускают из вида, что Навальный с первых же дней гибридной войны на Донбассе в 2014 году выступал на стороне Украины. Разве это, пусть даже частично, не компенсирует «бутерброд»? Итак, подытожим: тренд, сложившийся на постсоветском пространстве, сводится к тому, что принципиальной разницы между Путиным и Навальным нет. Оба - империалисты, схватившиеся в борьбе за власть не на жизнь, а на смерть. Следовательно, исход этой драки нам абсолютно безразличен. Так вот, тренд этот - глубоко и порочно ошибочен!

Неважно, что Алексей Навальный говорил о Грузии, Украине, Узбекистане или Чечне. Важно, что бы он сделал по отношению к этим и другим странам, став лидером государства, занимающего 1/6 часть Земли. Вам кажется, что это неважно? Дескать, какое нам дело, кто и как будет управлять Россией, у нас своя головная боль?! Но тут вы неправы: внешняя политика – это прямое продолжение политики внутренней. Если страной управляют люди с набором аргументов эпохи неолита, испытывающие ностальгию по временам СССР и считающие возможным уничтожить страну с 45-миллионным населением, то и ее внешняя политика будет соответственной. Чем Навальный отличался от Путина и других представителей нынешней политической элиты России? Гипотетически президент Алексей Навальный был бы, прежде всего, моложе, человеком нового поколения, значительно меньше страдающим имперскими комплексами и куда более европейским с точки зрения системы духовных ценностей. Это ведь как сообщающиеся сосуды - как только внутренняя политика станет чуть более прогнозируемой и цивилизованной, то параллельно такой же станет и внешняя политика. Конечно, я понимаю: для коренных жителей Кавказа или Центральной Азии любой русский, выступающий против того, чтобы его страна разделилась на сотню мелких княжеств во главе с местным Пригожиным – это враг и имперец, а тот, кто не желает распада России – и вовсе скрытый путинист.

Но, господа! По этой логике лучшим президентом России могла быть, наверное, только Валерия Новодворская, мир ее Памяти! Но поскольку мы не владеем технологией клонирования, а наше влияние на российскую политику – это даже не ноль, а минусовые значения, то давайте, все-таки, исходить из существующей реальности. А она такова, что гипотетический президент Алексей Навальный был бы намного прогрессивнее нынешней власти в Кремле. К слову, весьма распространенное мнение о том, что все русские одинаковы, опирается на черно-белую фрагментацию мира, в соответствии с которой человек либо империалист, либо не империалист. И точка. Вся остальная цветовая гамма выносится за скобки. Но ведь на самом деле мир многоцветен, в нем есть место для гораздо большего разнообразия. Не говоря уже о том, что имперцы, включая российских, тоже ведь разные. Одни жаждут полного восстановления СССР, другие удовлетворяются частичной реконструкцией, третьи хотят восстановления имперского влияния России, но исключительно за счет ее привлекательности для других государств, а четвертые вообще рассматривают имперскую ностальгию как дань былому могуществу, но не более того. И хотя все – однозначно имперцы, было бы просто глупо красить их в один цвет. В имперском мышлении масса градаций - имперцы тяжелые, имперцы легкие, имперцы декоративные… У меня, например, есть знакомый англичанин, который называет США не иначе, как «заморскими территориями Великобритании». Но это вовсе не значит, что завтра, сев на Даунинг стрит 10 в кресло премьер-министра, он начнет специальную военную операцию по денацификации Соединенных Штатов Америки.