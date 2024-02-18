Руководство Евросоюза: Путин «ответит за смерть Навального» видео
Вдова погибшего в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная встретилась с лидерами ЕС в Брюсселе, в частности с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Кадры встречи опубликовал Sky News.
Также Навальная выступила на заседании Совета ЕС по международным делам, об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил соболезнования Навальной из-за смерти мужа. «Владимир Путин и его режим ответят за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин — это не Россия. Россия — это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ».
BREAKING: New pictures show Alexei Navalny's wife Yulia Navalnaya meeting Charles Michel, President of the European Council, in Brussels— Sky News (@SkyNews) February 19, 2024
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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SZC8XyBWbk