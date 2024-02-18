Вдова погибшего в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная встретилась с лидерами ЕС в Брюсселе, в частности с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Кадры встречи опубликовал Sky News.

Также Навальная выступила на заседании Совета ЕС по международным делам, об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил соболезнования Навальной из-за смерти мужа. «Владимир Путин и его режим ответят за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин — это не Россия. Россия — это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ».