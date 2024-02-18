Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении истребителями ударов по двум оружейным складам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум складам оружия «Хезболлы», расположенным рядом с городом Сидон в Ливане. Удары были нанесены в ответ на запуск БПЛА в сторону Нижней Галилеи на севере Израиля. Анализ инцидента позволяет предположить, что БПЛА, скорее всего, был запущен из Ливана террористической организацией «Хезболла» ранее в понедельник», - говорится в сообщении.

«Кроме того, за последние несколько часов истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам «Хезболла» в районах Мейс-эль-Джебель и Аль-Адиса в Ливане», - отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.