Издание пишет, что эти туннели намного опаснее, чем туннели ХАМАС в секторе Газа. Они высечены в камне на глубине от 40 до 80 метров, более сложны и опасны, чем туннели в Газе, подрыв некоторых из них может вызвать землетрясение или оползни.

Шиитская группировка «Хезболла» с помощью Северной Кореи строит подземную систему обороны с 1980-х годов, готовясь к вторжению Израиля. Об этом утверждается в публикации-расследовании французской ежедневной газеты Libération, посвященном туннелям «Хезболлы».

По данным Libération, на последнем витке конфронтации ЦАХАЛ использовал на юге Ливана боеприпасы с белым фосфором для того, чтобы выжечь растительность и обнаружить входы в туннели. По данным издания, после 7 октября ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил 12 входов в туннели «Хезболлы».

Libération цитирует руководителя исследовательского отдела центра Israel-Alma Таля Беэри, который в январе рассказывал изданию Times of Israel, что гражданские компании под видом сельскохозяйственных или строительных работ в шиитских общинах на юге Ливана занимались строительством туннелей. Туннели прокладывались вручную с помощью отбойных молотков или более тихого гидравлического оборудования. По оценкам, один рабочий может за месяц пройти около 15 метров.

В докладе, посвященном туннелям «Хезболлы», который был опубликован центром Israel-Alma в 2021 году, говорилось, что туннели проходят через стратегические точки на юге Ливана и связывают Бейрут с долиной Бекаа.