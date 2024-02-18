Венгрия добилась своего и не против новых антироссийских санкций

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не планирует накладывать вето на 13-й пакет европейских санкций против России.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский Союз принимает неправильное решение»,— цитирует ТАСС Сийярто.

Глава венгерского министерства подчеркнул, что считает неправильным решением не только вводить текущий пакет санкций, но и вводить предыдущий — 12-й. По его словам, санкции, направленные против экономики России, нанесли больший урон Европе. Он отметил, что российские энергоресурсы продолжают поступают в Евросоюз, но через третьи страны и по более высоким ценам.

19 февраля в Брюсселе проходит согласование 13-го пакета санкций против России на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Пакет планируется принять во вторую годовщину вторжения России в Украину — 24 февраля. По данным Bloomberg, он будет включать усиление торговых ограничений, расширение черных списков и контроля на предмет обхода санкций через третьи страны и компании в Европе.