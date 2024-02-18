Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 22:41

Завершилась юбилейная, 60-я Мюнхенская международная конференция по безопасности, собравшая более 150 глав государств и правительств, министров иностранных дел и обороны, а также сотни политиков, экспертов и журналистов. Несмотря на то, что, в основном, центральные события мероприятия вращались в той или иной степени вокруг украинского кризиса, азербайджанской делегации во главе с президентом Ильхамом Алиевым удалось полностью отработать свою повестку, которая была подчинена национальным интересам. Условно можно разделить на три группы весь комплекс задач, намеченный президентом Ильхамом Алиевым для выполнения на Мюнхенской международной конференции.

Измерить пульс и давление Европы Одно дело получать аналитические доклады и данные спецслужб о ситуациях и раскладах в европейской системе безопасности, и совсем другое - обсуждать это в деталях в ходе переговоров с группой лидеров, а также главами ведущих в мире финансовых институтов и технологических компаний. С годами Мюнхенская конференция стала своего рода «милитари-Давосом» в сфере военных технологий, региональных систем безопасности и геополитических раскладов. На сегодняшний день за кулисами "безусловной поддержки Украины", которую публично декларируют западные лидеры, копятся тревожные ожидания того, как при определенных раскладах может измениться политика Соединенных Штатов Америки в отношении вооруженного противостояния России с Украиной. Впрочем, по факту она уже изменилась, если учесть, что все вопросы управления военными поставками и подготовки украинских военнослужащих отныне "сброшены" американцами на европейских членов НАТО. На них же легла ответственность по поддержанию на плаву полуразрушенной экономики Украины.

Как долго европейцы готовы выполнять взятые на себя обязательства, а также, есть ли у них планы по поэтапному выходу из противостояния с Россией, сказать пока трудно. Даже исходя из той информации, которая дозированно вытекает из переговорных комнат Мюнхенского форума. Тем не менее, серия неформальных, личных встреч с глазу на глаз, проведенных президентом Ильхамом Алиевым, в определенной степени помогает прояснить картину. Следует подчеркнуть, что такого рода встречи для главы государства — весьма немаловажный момент, учитывая, что на Азербайджан ложится особая ответственность за обеспечение безопасности в регионе Южного Кавказа. Как известно, в силу ряда военно-технических, экономических и дипломатических факторов, а также особых отношений с Москвой, Баку на Западе признают ключевым спонсором безопасности всего южно-кавказского региона. К слову, первым, кто получил исчерпывающую информацию о кулуарных переговорах в Мюнхене, был президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. При этом, Европейский Союз – как офис в Брюсселе, так и лидеры Франции и Федеративной Республики Германии, всеми силами стремятся сохранить контроль над армяно-азербайджанским переговорным процессом и навязать договаривающимся сторонам свое спонсорство. В результате, президенту Алиеву приходилось буквально в каждом раунде переговоров держать свою линию, предметно доказывая, что все механизмы поэтапной нормализации с Арменией уже известны - они четко и однозначно прописаны в официальных документах.

Суть аргументов главы государства сводится к тому, что для продвижения и решения вопросов в армяно-азербайджанских мирных переговорах, как и в ситуации с "единым окном", созданным для оказания гражданам социальных услуг, существует стандартная, отработанная универсальная процедура с пошаговыми действиями. Остается лишь явиться, расписаться и получить на руки необходимые документы... Однако Армения постоянно тянет время и выкручивается, пытаясь под эту задачу выторговать у Запада привилегированные условия индивидуального партнёрства в сфере безопасности. Безусловно, как внешнеполитический субъект Республика Армения имеет на это право. Но не следует также сбрасывать со счетов тот очевидный факт, что Армения находится внутри уже созданной региональной системы безопасности, которой не требуется участие "третьих сил". Другими словами, речь идет о том, что сегодня на Южном Кавказе, с молчаливого одобрения Тегерана фактически сложился консенсус Баку, Анкары и Москвы. Продвижение текущей повестки Азербайджанской Республики по модернизации магистральной инфраструктуры и стратегии СОР 29 На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом для Баку является координация участников в преддверии саммита и форума СОР 29. Ключевым партнёром Баку в этой работе выступают Объединенные Арабские Эмираты. Примечательно, что речь идёт не только о политическом партнёрстве, но и совместных технологических инвестициях в азербайджанскую возобновляемую энергетику, которые осуществляет со стороны ОАЭ компания Masdar.

На встрече с Султаном Ахмедом Аль-Джабером, министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, президент Алиев обсуждал механизм "координационной тройки", созданный в рамках форума СОР между ОАЭ, Азербайджаном и Бразилией. Речь идёт о том, что хозяева климатических конференций ООН в 2023-2025 годах (соответственно, ОАЭ, Азербайджан и Бразилия) объединяют свои усилия для формирования "дорожной карты" пошаговых действий, конечная цель которых - фиксирование повышения глобальной температуры в пределах 1,5 градуса. Задача совместной работы "координационной тройки" сведена к тому, чтобы новые климатические соглашения и обязательства в обязательном порядке опирались на схему действий и критерии, разработанные экспертами Баку, Абу-Даби и Бразилиа. В столице Азербайджана, где в ноябре, как известно, пройдет COP29, планируется согласовать новую коллективно выраженную количественно цель (NCQG), которая определит климатическое финансирование для развивающихся стран. Следует особо отметить, что задачи климатической конференции красной нитью проходили в каждой встрече Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции. Наиболее значимыми с точки зрения финансирования этой повестки были встречи главы государства с генеральным управляющим директором Всемирного банка Акселем Троценбургом, президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, а также с Эйлин О'Коннор, генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation (Фонд Рокфеллера) по стратегическим коммуникациям и политике.

Напомним, что в 2020 году Фонд Рокфеллера публично заявил, что откажется от финансирования проектов, связанных с углеводородным топливом. Даже несмотря на то, что его основным финансовым вкладчиком является одна из крупнейших в мире нефтяных корпораций - американская компания Standard Oil. Однако здесь нет противоречий. На сегодняшний день, политика развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) становится в ряду крупнейших нефтегазодобывающих компаний мира генеральным направлением, мейнстримом. Постепенно гигантские капиталы нефтяных и газовых компаний перетекают в возобновляемую энергетику, которая за последние годы сделала колоссальный технологический скачок и в перспективе станет по-настоящему прибыльным вложением. Отрадно, что Азербайджан находится на гребне этой поднимающейся волны. Тему энергетики будущего и ее возобновляемых источников Ильхам Алиев обсуждал с главой ЕБРР. Уместно напомнить в этой связи, что Европейский инфраструктурный банк выступает также в роли партнера Азербайджана в сфере управления водными ресурсами и готов оказать поддержку проектов в этом направлении, которые реализуют различные азербайджанские структуры.

На встрече Ильхама Алиева и Одиль Рено-Бассо были затронуты проекты опреснения воды Каспийского моря для использования в сельском хозяйстве и коммунальном обслуживании (в частности, до конца 2025 года ЕБРР планирует выделить на реализацию различных проектов в Азербайджане 750 миллионов долларов). Помимо этого, обсуждалось финансирование закупок судов Каспийским морским пароходством, а также инвестиции в проекты Срединного коридора. Как уже сообщалось, в начале февраля Европейский банк реконструкции и развития выделил азербайджанской судоходной компании ASCO кредит в размере 42 миллионов долларов (38,71 миллиона евро), который пойдет на приобретение двух сухогрузов типа Handysize. Общая стоимость этого проекта - 60 миллионов долларов, из которых 70 процентов составляет доля ЕБРР и 30 - ASCO. Обсуждая с руководством Всемирного банка вопросы "климатического финансирования", Ильхам Алиев рассказал о потенциале возобновляемой энергии в прибрежных районах Азербайджана и Каспийском море, превышающим 157 гигаватт, проинформировал о проекте прокладки электрического кабеля по дну Черного моря и обозначил в целом среднесрочную перспективу национальной энергетики, в рамках которой азербайджанское электричество станет существенной статьей экспорта. Собственно, электроэнергия, начиная с 2023 года, уже уверенно лидирует в статистике несырьевого экспорта азербайджанской экономики. Расширение поля союзников и партнёров в рамках Движения неприсоединения и Организации Исламского Сотрудничества По большому счету, куда более интересные и непредвзятые дискуссии по разным аспектам безопасности происходят в последние годы в новых центрах азиатского роста. Достаточно назвать "Диалог Райсина" (Индия), "Сир бани яс" (ОАЭ), "Анатолийский форум" (Турция), "Дохийский форум" (Катар)… В этой политической географии - характерный признак изменения мировой ситуации, смещения баланса сил, на фоне которых Мюнхенский формат постепенно становится, как принято говорить, «одним из». И, тем не менее, интерес к столице Баварии как к ключевой евро-атлантической площадке, где с руководством НАТО могут встретиться лидеры и главы стран других регионов мира, по-прежнему очень высок. Напомним, что с 1995 года в работе Мюнхенской конференции стали принимать участие политики, дипломаты, военные и бизнесмены из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока… В этом году, встречаясь в Мюнхене с представителями южноазиатского трека, президент Азербайджана особое внимание уделил Народной Республике Бангладеш.