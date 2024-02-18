Призыв Евросоюза к России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия должна «позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной смерти» Алексея Навального.

В заявлении, опубликованном на сайте Евросовета, Боррель сказал, что ответственность за смерть Навального лежит на президенте РФ Владимире Путине и российских властях.

«ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство и власти России в тесной координации с нашими партнерами, наложить дополнительные санкции за их действия, в том числе посредством санкций», — заявил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество, а «Путин и его режим боялись его», в том числе на фоне продолжающейся войны в Украине и президентских выборов в России.