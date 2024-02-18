Напомним, Дадаш взял золото как в сумме двух упражнений, так и в рывке и толчке. Его результат - 388 кг (176+212). Серебро у болгарина Христо Христова (380 кг), бронза досталась немцу Маттеусу Хофманну (378 кг).

Новоявленный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дадаш Дадашбейли после своей победы в Софии поделился своими впечатлениями с haqqin.az.

«Благодарю всех, кто причастен к моей победе – Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, Министерство молодежи и спорта, моих тренеров, - говорит азербайджанский тяжелоатлет. - Но особо хочу поблагодарить докторов. Это благодаря им я сегодня здесь! У меня была тяжелая травма, которую я получил на сборах в Турции. Хочу сказать огромное спасибо всем врачам во главе с Айдыном Агалиевым, которые сделали все возможное, чтобы я поехал на чемпионат Европы и мог тут победить.

Я очень рад своей победе! Доволен собой. Это большой результат для азербайджанской тяжелой атлетики.

В рывке я сделал 176 кг. В толчке 212 кг обеспечили мне общую победу, и я решил обновить свой рекорд. Подошел к штанге весом 225 кг. Если было бы 217 кг или 220 кг, то я взял бы этот вес. Все это знают. Когда заявил 225 кг, у меня уже оставалось мало времени. Это не оправдание, но немного помешало мне справиться.

Главное, что мы выиграли! Возвращаемся в Азербайджан с тремя золотыми медалями! Это большой успех!»

Дадаш Дадашбейли – последний представитель Азербайджана на нынешнем чемпионате Европы, и все надежды на медали были связаны с его именем. Давило ли это на тяжелоатлета?

«За пару дней до моего выступления стало понятно, что мне отводят роль спасителя команды, - отвечает чемпион Европы. - Это добавило мне ответственности, как самому опытному спортсмену в сборной. Сам я себя спасителем не считал, но сделал все от меня зависящее, чтобы добыть золото».