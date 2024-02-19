Инцидент в бакинской школе

В социальных сетях распространились видеокадры, как девушка оказывает физическое давление на свою сверстницу: разбивает о ее голову яйцо, режет волосы.

Было установлено, что инцидент произошел 17 января, ими оказались ученицы XI класса бакинской школы №156.

В учебном заведении сообщили, что администрация и психолог провели беседы с провинившейся ученицей и ее родителями. Семья пострадавшей обратилась в правоохранительные органы, идет разбирательство.

Руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сказал, что в полиции осведомлены о видео: «Инцидент взят на рассмотрение. В настоящее время идет расследование, назначена экспертиза. В зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие меры».