Бизнесмен-мошенник Гусейнзаде ответит перед судом

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова, подготовительное заседание суда назначено на 28 февраля.

В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что в 2022-2023 годах Гусейнзаде, войдя в сговор с руководителями других компаний, взял кредит на крупную сумму у азербайджанского филиала Европейского банка реконструкции и развития по поддельным документам. Кроме того, бизнесмена заподозрили в том, что в 2022 году он снял крупную сумму с банковского счета учрежденной им компании от имени директора ООО по поддельным документам. Он выманивал деньги у доверчивых граждан, обещая помочь им получить гранты от Европейского банка реконструкции и развития.

На основании собранных доказательств Гусейнзаде предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 195.2 (незаконное получение кредита или использование его не по назначению), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 320.1 и 320.2 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана.

«Отличился» Гусейнзаде и на личном фронте. Против него также возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится расследование на основании жалобы его бывшей девушки Рази Алиевой, обвинившей мужчину в физическом и психологическом насилии.