Байден обещает России новые санкции за смерть Навального

Президент США Джо Байден заявил, что США рассматривают возможность наложить на Россию дополнительные санкции после смерти оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-служба Белого дома.

«У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем возможность дополнительных санкций, да», — ответил президент на вопрос, планируют ли США вводить новые ограничения для России после смерти оппозиционера.

Байден выразил надежду, что это событие повлияет на решение республиканцев Конгресса о выделении помощи Украине, однако сомневается в таком исходе.

Ранее в понедельник, 19 февраля, министры иностранных дел G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали Россию дать подробные объяснения причин смерти Навального. Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Алексея Навального.