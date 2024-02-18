Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:34

Четыре американских сенатора, участвовавших в Мюнхенской конференции по безопасности, рассказывают историю, которую им поведали украинцы. Солдат, укрывающийся в траншее от массированного огня российской артиллерии, листает страницы своего мобильного телефона, пытаясь найти сообщения о том, что американская палата представителей наконец одобрила военную помощь Украине. Слушая это, сенаторы плакали. Должны были.

Закончившаяся в воскресенье конференция в столице Баварии вообще проходила в этом году в повышенном эмоциональном ключе. Украинская тема и должна была быть главной на ней. Но драматизм обсуждения был усилен тем, что в дни работы форума российская армия захватила Авдеевку, а в то время, как в Мюнхен собирались гости, в тюрьме за Полярным кругом умер главный враг президента Путина Алексей Навальный. Консенсус был один: без военной помощи США Украине придется исключительно тяжело. «Я не думаю, что есть какой-то еще путь, чтобы в краткосрочной перспективе украинцы получили оружие и боеприпасы, которые им нужны, кроме помощи США», - говорит сенатор Марк Уорнер, председатель Комитета по разведке верхней палаты, один из 44 американских законодателей, присутствовавших на конференции. Он полагает, что пакет помощи, одобренный сенатом, но застрявший в палате представителей, может cтать game changer – меняющим правила игры для Украины. Однако ни Уорнер, ни кто-то другой из американских участников не говорил, что эта помощь обеспечит полную и окончательную победу Украины. Американцы вообще терялись, отвечая на вопрос, что они считают такой победой, как она должна выглядеть. Тяжелой артиллерией на конференции было поручено стать вице-президенту США Камале Харрис. У нее состоялась теплая встреча с президентом Владимиром Зеленским, на которой она выразила абсолютную приверженность США помощи Украине. Однако побывавший на конференции известный журналист New York Times Питер Бейкер отмечает такую немаловажную деталь. В прошлом году на том же форуме мировой политической элиты Харрис сказала: «США будут продолжать помощь Украине, и мы будем делать это столько, сколько понадобится». В этом году послание Камалы Харрис было похожим, но с одной большой разницей. «Вы должны быть уверенными, что Европа на стороне Украины, - сказала она. — Вы также можете быть уверенными, что президент Джо Байден и я полностью на стороне Украины». То есть уже не США, а лишь президент и она сама.

О приверженности Соединенных Штатов действительно стало говорить не просто. По крайней мере, ультраправые трамписты в Палате представителей явно не разделяют ее. А что будет происходить, если Америку вновь накроет чума в образе Дональда Трампа — этот вопрос висел в воздухе конференции, но ответа на него никто не мог дать. Впрочем, и среди прибывших в Мюнхен американских законодателей далеко не все ратуют за помощь Киеву. Моложавый и бородатый сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, сторонник Трампа, прибыл на форум с альтернативной точкой зрения. «Даже если пакет (военной помощи Украине) пройдет в палате, он никоим образом не изменит ситуацию на поле боя, - уверен он. — Можем ли мы отправлять в Украину такое же количество вооружений, как мы это делали в течение последних 18 месяцев? Нет, точно не можем, сколько бы чеков не выписал на это дело конгресс». Повторяя нарратив своего кумира Трампа, Вэнс вновь заводил пластинку о том, что страны Западной Европы, если они, конечно, хотят, должны увеличить поставки Украине, а у Америки и так дел по горло, надо противостоять Китаю, увеличивать помощь Тайваню, и вообще у них во внешней политике основная ориентация на Азию.

А что же делать Украине? Вэнс считает, что ее спасут лишь прямые переговоры с Россией. В этом, по его мнению, заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа, и США. Отметим, что Вэнс отказался от встречи с Владимиром Зеленским, на которую пошли другие американские законодатели, и, таким образом, не узнал, что думает по поводу переговоров сам украинский президент. Большинство участников конференции с предложением о том, что надо нагибать Киев, заставляя его сесть за стол переговоров с Россией, категорически не согласны. «Путин неоднократно показывал в последнее время, что он совершенно не заинтересован в мире», - говорит Рикарда Ланг, председатель немецкой партии Союз 90/ Зеленые. В том же убеждены и руководство правящей партии ФРГ СДПГ и все без исключения остальные лидеры стран Западной Европы. Более того, как говорит адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, «у нас останется проблема России, независимо от того, как закончится эта война». Он, таким образом, признал справедливым мнение многих участников конференции о том, что Владимир Путин после Украины может наметить себе и другие цели в Европе.