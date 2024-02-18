В ВСУ рассказали о расстреле россиянами пленных украинских военных

Во время вывода украинских военных из опорного пункта «Зенит» в городе Авдеевка выйти удалось не всем. Россияне согласились эвакуировать нескольких тяжелораненых украинских военных, чтобы в дальнейшем их обменять, однако вместо этого расстреляли. Как сообщают украинские СМИ, об этом рассказали бойцы 110-й отдельной механизированной бригады, которая защищала Авдеевку.

Бригада заявляет, что родственники опознали погибших военных на одном из опубликованных россиянами видео из Авдеевки.

Как рассказали в бригаде, выход личного состава из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки российской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать, «было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с российской стороной по обмену пленных». Как утверждают в бригаде, россияне согласились провести эвакуацию раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем обменять.

Накануне мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне расстреляли 6 пленных украинцев в Авдеевке. Это были раненые бойцы, которые не могли выйти с позиций самостоятельно. Впоследствии в Донецкой областной прокуратуре заявили, что украинские правоохранители начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области.