Россия начала стягивать войска на юге Украины, в Запорожской области. Об этом со ссылкой на украинские и российские источники пишет CNN.

Отмечается, что, по данным некоторых аналитиков, россияне собрали там 50-тысячную армию.

«Это происходит в тот момент, когда российские войска пытаются усилить свое превосходство на восточном фронте, после того как подняли свой флаг в нескольких частях Авдеевки Донецкой области», – пишет издание.

По данным Генштаба ВСУ, 19 февраля на передовой произошло 70 боевых столкновений с россиянами. В ведомстве заявили, что в Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись более 20 населенных пунктов.