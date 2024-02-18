Зеленский заявил об очень тяжелой ситуации на фронте

На нескольких частях фронта сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация. Там российские войска сосредоточили максимум своих резервов. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о поездке на украинские позиции на Купянском направлении.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, российские войска пользуются задержками в помощи Украине.

«И это очень осязаемые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку. Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев и украинок, все наши компании и наших партнеров, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и РЭБ – новое производство, которое увеличивает обороты», - заявил президент Украины.