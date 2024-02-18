Кадыров хочет в Киев

Захват российской армией украинского города Авдеевка — «еще один шаг к победе» РФ, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, россияне намерены дойти «до Киева».

«Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева»,— цитирует «Коммерсант» главу Чечни.

Кадыров утверждает, что украинские вооруженные силы из Авдеевки обстреливали жителей Донбасса, потому занять этот город было важно.

«Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать… они бьют по мирным жителям», — сказал Кадыров.