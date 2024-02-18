Никто, конечно, не может заранее сказать, насколько жена погибшего в заключении оппозиционера №1 окажется эффективной в борьбе с властью, но ее выступление на канале Навального, набравшее в считанные часы миллионы просмотров, показало, что Юлия поставила самую высокую планку. Одно из главных слов в ее воззвании, записанном через три дня после сообщения о гибели Алексея, - ярость.

«Главное, что мы можем сделать — для Алексея и для себя, — это продолжать бороться. Больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму. По Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну…

Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю: не стыдно сделать мало — стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать…

Немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь — и вы ничего не бойтесь».

Будучи женой Навального, Юлия не могла не думать о том, что делать со своей жизнью, если с мужем произойдет самое страшное. В 2020-м это едва не случилось, и если бы не пилот пассажирского самолета, на борту которого отравленному Алексею стало плохо, сделавший срочную посадку, решение пришлось бы принимать уже тогда. Именно эта готовность к худшему не позволила ей впасть в прострацию сразу после новости из Заполярья, и она нашла в себе силы выступить на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности: по ее словам, так поступил бы Алексей. Три дня спустя она готова к борьбе.