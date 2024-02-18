Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:56

После захвата города Авдеевка в Донецкой области российская армия прорвала линию обороны украинской армии в другом направлении. Аналитики DeepState на основании информации на конец дня 18 февраля определили, что россиянам удалось частично войти в село Вербовое Запорожской области, прорвав линию обороны украинцев. Части ВСУ пытаются их отбросить: как сообщается, россияне понесли серьезные потери. Село Вербово — один из немногих небольших населенных пунктов, которые украинской армии удалось освободить в ходе широкомасштабной контрнаступательной операции, проведенной фронтом в направлении Запорожья летом прошлого года.

Российская армия также пытается развивать наступление в направлении Авдеевки и концентрирует дополнительные силы. По мнению аналитиков, ВСУ будет сложно закрепить новые позиции на этом направлении, поскольку после Авдеевки начинается пустынная местность. «Сейчас противник проводит накопления по посадкам и возобновит штурмовые действия уже в ближайшие дни. Они атакуют в Первомайском и вплотную подошли к Невельскому. Возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки продолжаются бои, противник усилил давление на Силы обороны», — говорится в отчете DeepState. Аналитики считают, что после завершения боев за саму Авдеевку российским войскам нужно принимать решение, куда перебрасывать основные силы дальше. Россияне могут попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, Часовом Яре или Работино. Западные СМИ пишут, что после потери Авдеевки атаки российской армии усилятся, а ситуация для Украины станет все более драматичной.

Украина может проиграть войну с Россией, если Европа не предпримет новые шаги, чтобы восполнить нехватку оружия. Об этом предупреждает издание The Times. Президент Зеленский предупредил Запад, и в частности Вашингтон, что Украина сейчас переживает самые мрачные дни войны. Если обещание поддержки Запада не будет выполнено в виде немедленной поставки боеприпасов и средств противовоздушной обороны, Украина сочтет невозможным долго сопротивляться России, не говоря уже о том, чтобы вытеснить агрессора. Предупреждение Зеленского пришло вместе с плохими новостями с украинской линии фронта. После долгой, смелой и кровавой защиты Авдеевки украинское военное командование приказало отступить из города, который имеет решающее значение для остановки дальнейшего продвижения России на Донбасс. Причина проста: нехватка боеприпасов и средств ПВО для защиты окруженного города.

«Предупреждение своевременное. НАТО скоро отметит свое 75-летие, но трансатлантическая напряженность еще никогда не была столь напряженной», — пишет издание. Как отмечается, лишь немногие члены НАТО тратят рекомендованные 2 процентов своего валового внутреннего продукта на оборону. Великобритания - одна из них, но Франция, Италия, Германия и другие по-прежнему не в состоянии внести даже один процент. «Выбор теперь очевиден. Украине грозит поражение, если Европа не сделает больше, чтобы восполнить нехватку оружия и помощи», — пишет The Times. Издание Forbes пишет об авиабомбах ФАБ, которые в последнее время интенсивно используются российской армией. Именно интенсивное применение этих авиабомб вынудило украинскую армию отойти от Авдеевки. Стоит ожидать, что российские войска повторят эту тактику и на других участках фронта. Кампания планирующих бомбардировок Авдеевки может означать изменения в операциях России в других местах вдоль линии фронта.

Отмечается, что РФ имеет тысячу истребителей-бомбардировщиков, что в десять раз превышает их численность в Воздушных силах ВСУ. Если в начале войны русская авиация часто несла потери, то сейчас ситуация изменилась. Русские начали использовать крылатые бомбы, что снизило опасность для бомбардировщиков. Они «выгружают» свой груз, не входя в зону действия зенитно-ракетных комплексов Украины. В результате крылатые авиабомбы стали самым страшным оружием России. «Forbes» пишет, что если ситуация продолжится в таком духе, линия обороны украинской армии может рухнуть уже в ближайшие день-два. Украинские войска уже испытали на себе гигантские бесшумные бомбы, которые взрываются без предупреждения и обладают достаточной огневой мощью, чтобы повалить здания и сокрушить бункеры. Именно это произошло и в Авдеевке. «Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания и сооружения просто превращаются в яму после падения только одного КАБ, а на нас сбрасывают 60-80 штук за день», — написал Егор Шугар, солдат 3-й украинской десантно-штурмовой бригады, прикрывавшей отход 110-й бригады из Авдеевки.

На пике воздушной кампании в эти выходные россияне выпустили ошеломляющие 250 КАБ за 48 часов. Вскоре 110-й бригаде уже было негде прятаться и пришлось отступать. По оценке ISW, это, вероятно, был первый за два года случай, когда российская авиация сыграла решающую роль в российских наземных операциях. Однако вражеская армия тоже понесла потери. На вооружении украинских военных есть американские батареи Patriot. За последние дни, эта система ПВО сбила сразу четыре истребителя РФ. «У украинцев явно есть средства для сбивания бомбардировщиков и предотвращения нового сокрушительного обстрела КАБ. Чего им не хватает, так это мощности. Крупнейшим поставщиком ракет Patriot в Украину были США. Но начиная с октября, республиканцы Конгресса США, «приверженные» России, начали блокировать помощь украинским военным», — пишет издание. По словам бывшего советника МВД Украины Антона Геращенко, запасы «Патриотов» «падают до критического уровня». В то же время в ближайшие недели и месяцы ожидается прибытие первых F-16, что поможет компенсировать дефицит боеприпасов для Patriot.