Цена за Авдеевку — десятки тысяч убитых россиян

В боях за украинский город Авдеевка российская армия потеряла 16 тысяч человек, написал военный из 4-й мотострелковой бригады ВС РФ и Z-блогер Андрей Морозов (позывной Мурз). Об этом информирует интернет-портал «Важные истории».

18 февраля, на следующий день после захвата РФ Авдеевки, Морозов написал со ссылкой на источник, что с октября в боях за город безвозвратные потери россиян составили 16 тыс. человек. «16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники», — процитировал Морозов источник. В понедельник военный опубликовал свою переписку с другом, где, в частности, написал: «Авдеевка — 16 000 наших 200».

Безвозвратные потери ВСУ под Авдеевкой Морозов оценивает в 5-7 тыс. человек. К безвозвратным потерям относят не только убитых, но и пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых, которые не могут вернуться в строй.

Российская армия начала штурм Авдеевки в октябре прошлого года. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об отступлении из города, на следующий день россияне заняли Авдеевку, а также коксохимический завод — важный узел обороны к северу от города. По данным украинского командования, потери россиян за время штурма Авдеевки составили более 47 тыс. человек. New York Times со ссылкой на украинских и западных чиновников пишет о десятках тысяч убитых и раненых россиян.