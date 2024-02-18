Махти Маккаев о чемпионстве Дадашбейли и гоноре у некоторых других: «Это будет для меня уроком»

Напомним, в понедельник Дадашбейли поднял в сумме 388 кг (176 в рывке и 212 в толчке) и завоевал три золотые медали – в сумме двух упражнений, а также в рывке и толчке. Он стал первым за последние 12 лет азербайджанцем, которому удалось стать чемпионом Европы по тяжелой атлетике.

«В стартовых листах основными соперниками Дадаша были болгарин Христо Христов и грузин Заза Ломтадзе, - рассказывает опытный российский специалист. - Посоветовавшись с Асифом Мамедовым, который непосредственно работает с Дадашом, мы заявили в рывке 176 кг, но определили, что в зависимости от соперников снизим начальный вес. Когда Христов начал со 170 кг, мы решили стартовать со 172 кг. Старались действовать максимально рационально.

Сегодня время работало на нас. Это был наш день. Дадаш легко справился в рывке со всеми тремя подходами и завоевал малую золотую медаль.

В толчке наш спортсмен также оказался сильнее всех. Во второй попытке он сделал 212 кг, ну а третий подход, когда штанга весила 225 кг, - это Дадаш решил красиво завершить выступление на чемпионате Европы. Я не вижу тут никаких препятствий, так как к тому моменту он уже стал чемпионом Европы и выиграл малое золото в толчке. Почему бы не дать ему сделать так, как он хочет?

Я доволен, что сегодня наш подопечный впервые в своей жизни стал чемпионом Европы. Было приятно, что флаг Азербайджана был поднят на самую высокую ступень. Я горжусь этим! Хочу поблагодарить весь тренерский корпус, руководство Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, которое сделало все, чтобы сегодня мы могли порадоваться нашей общей победе. Это именно общая победа, так как один в поле не воин».