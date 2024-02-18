Сын Сечина умер по той же причине, что и Навальный

Как сообщают российские телеграм-каналы, Иван умер в особняке на Изумрудной улице в коттеджном поселке в Красногорске. Охрана вызвала скорую помощь, однако назвала неточный адрес. В результате медики ехали почти два часа, и к этому времени мужчина скончался

Также сообщается, что Сечин-старший якобы запретил сотрудникам СКР, ФСБ и другим силовикам заниматься вопросами смерти Ивана. Расследование проводила Служба безопасности Роснефти, состоящая из бывший сотрудников ФСБ и СКР, лично преданных Сечину.

Сечин-младший занимал руководящую должность в той же «Роснефти» с 2014 года.

Отметим, что по официальной версии, причиной смерти умершего на днях в колонии российского оппозиционера Алексея Навального также назван «оторвавшийся тромб».