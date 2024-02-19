Суровикин лишился еще одной должности

Президент России Владимир Путин исключил из наблюдательного совета «Роскосмоса» бывшего главкома Военно-космических сил (ВКС) Сергея Суровикина, следует из опубликованного на портале правовой информации 19 февраля указа.

Вместе с ним, согласно указу, из наблюдательного совета исключен генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

В октябре 2023 года Суровикина на должности главнокомандующего ВКС сменил генерал-полковник Виктор Афзалов.