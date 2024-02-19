Отдел информации 11:00

Сотрудник немецкого издания Der Freitag Мартин Лейденфрост побывал на пути следования пресловутого «Зангезурского коридора» и поделился увиденным. Журналист приводит мнение ряда аналитиков и политических деятелей о том, что «Зангезурский коридор» может стать причиной новой войны. Автор напоминает, что с военной точки зрения у Азербайджана достаточно сил, чтобы в случае необходимости отобрать полосу, по которой проходит этот коридор, из рук своего слабого соперника - Армении. Он пишет, что население этих районов, которые называются Сюникской областью, малочисленно, регион окружен неприступными высокими горами, а часть ее примыкает к армяно-иранской границе.

Отсюда вдоль берега реки Араз проходит заброшенная железная дорога Баку-Нахчыван-Ереван-Москва. Ни Иран, ни Армения не хотят терять контроль над этой небольшой приграничной полосой. Автор с иронией отмечает, что именно на этой почве между «первым в мире христианским государством» (армяне традиционно утверждают, что впервые в мире приняли христианство в качестве государственной религии - ред.) и форпостом шиитского ислама - Ираном - сложились удивительно близкие, дружеские отношения. «Дорога от Еревана до города Мехри, расположенного недалеко от границы с Ираном, занимает ровно семь часов. Пройдя через ущелье под Татевским монастырем, мы попадаем на «Чертов мост». Эта дорога без защитных барьеров по краям проходит на высоте 2535 метров. По ней передвигаются пустые иранские грузовики, возвращающиеся из Армении, в том числе старые машины.

Мехри расположен среди высоких гор на равнине с более мягким климатом. Темнеет, но я все еще могу разглядеть иранскую территорию. Если вы пойдете по этому пути, вы также можете увидеть заброшенную и разрушенную железную дорогу. Рельсы были демонтированы в начале войны с Азербайджаном и распроданы новой национальной элитой. Относительно пожилые люди помнят, как в советское время ехали поездом через Нахчыван в Ереван. А молодежь не знает, что нынешнее полуразрушенное здание когда-то было вокзалом», - продолжает немецкий журналист. Автор пишет, что к железному забору пограничного перехода с Ираном прислонено более 30 старых рыночных телег. Они будут перевозить грузы граждан Армении, прибывающих из Ирана. Армянам разрешено ввозить из Ирана до 25 килограммов груза. Они с любовью рассказывают о соседней стране. «Иран настолько велик, что там можно одновременно наблюдать четыре сезона», - говорит один из армян. «Мы покупаем там все, кроме колбасы. Там топливо дешевле воды!» — восхищается другой.