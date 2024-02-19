Дочерняя компания BP построит солнечную станцию в Джебраиле

Компания Lightsource BP (дочерняя структура компании BP) планирует в октябре 2024 года начать строительство солнечной станции (СЭС) «Шафаг» в Джебраильском районе (Восточно-Зангезурский экономический район) Азербайджана.

СЭС будет построена в Джебраильском районе, на северо-западе от реки Араз, в 6 км к югу от города Джебраил, вблизи от поселка Хаджилы.

Территория станции составит 802 га, сама станция будет иметь 240 МВт мощность переменного тока (генерирующая мощность), которая на пике может достичь 288 МВт.

Строительство СЭС будет вестись с октября 2024 года по ноябрь 2025 года, пуско-наладочные испытания начнутся в ноябре 2025 года, коммерческая эксплуатация станции начнется с декабря 2025 года.