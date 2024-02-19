Маск: Украина слабеет

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что позиции Украины «становятся слабее с каждым днем», мирное соглашение «стоило заключить год назад», это позволило бы сохранить тысячи жизней.

Маск отреагировал на опубликованный в социальной сети X пост о том, что пришло время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В сообщении отмечалось, что Украина «проиграла войну и ничто это не изменит», так как у Киева «недостаточно людей, чтобы победить». В посте также говорилось о том, что «60 миллиардов долларов для Украины не изменят факты, и Россия сохранит Крым и часть восточной Украины».

«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», - отреагировал Маск в соцсети X.