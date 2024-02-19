За буллинг в школе ответят перед законом
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в бакинской школе. Об этом haqqin.az сообщил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.
По его словам, в деле имеются признаки хулиганства. «Следствие продолжается», - добавил он.
Напомним, что вчера в социальных сетях распространились видеокадры, как девушка оказывает физическое давление на другую: разбивает о ее голову яйцо, режет волосы.
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