За буллинг в школе ответят перед законом

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в бакинской школе. Об этом haqqin.az сообщил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, в деле имеются признаки хулиганства. «Следствие продолжается», - добавил он.

Напомним, что вчера в социальных сетях распространились видеокадры, как девушка оказывает физическое давление на другую: разбивает о ее голову яйцо, режет волосы.