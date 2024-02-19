Лукашенко заявил об угрозе Третьей мировой войны

Нет на планете страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. А теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», - сказал белорусский лидер.