Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:20

Уже около месяца общественность мучается в поисках ответа на вопрос, каким образом и, главное, на основании чего Premium Bank выдал гражданину, не имеющему сколько-нибудь серьезных доходов, кредит на сумму 2,5 миллиона манатов, причем под залог недвижимости, которая ему вообще не принадлежала? Как известно, функция любого Центрального банка (и Азербайджан в этом плане не исключение) заключается в том, чтобы осуществлять контроль над тем, чтобы средства вкладчиков, в частности, путем выдачи сомнительных, необеспеченных кредитов, не разбазаривались. У нового руководства Центробанка Азербайджана была возможность заявить, что до него такого рода сомнительные кредиты действительно выдавались, но теперь под его руководством Центробанк держит все под строгим контролем. Однако, видимо, из соображений корпоративной этики он решил не выставлять в неблаговидном свете эту темную историю, в которой, как выясняется, замешан Эльман Рустамов - предшественник нынешнего главного банкира страны.

Напомним читателям haqqin.az, что бывшее руководство Центробанка довольно часто обвиняли в выборочном кредитовании коммерческих банков. При Эльмане Рустамове учетная ставка обычно была довольно низкой (лет пятнадцать назад даже на уровне двух процентов). Однако получить у него кредит мог далеко не каждый банк. Вокруг этих кредитов, как, впрочем, и о неофициальной процедуре получения кредитов у Центробанка, до сих пор циркулирует много малоприятных слухов. Так, в банковских кругах поговаривают, что Эльман Рустамов довольно часто выдавал кредиты не банкам, а определенным лицам через банковские структуры. Этот механизм работал следующим образом. Если кому-то нужен был кредит на несколько миллионов манатов по небольшой по рыночным меркам процентной ставке, этот человек договаривался с главным банкиром страны о фактических условиях кредита, после чего его направляли в один из коммерческих банков, с которым Рустамов, то есть Центробанк, заключал кредитный договор на запрошенную сумму. В качестве обеспечения заемщик обычно закладывал Центробанку свою недвижимость. Обращаем особое внимание читателей на следующий нюанс - кредитное обязательство коммерческого банка перед Центробанком обеспечивалось залогом (ипотекой) недвижимости, принадлежащей лицу, которое пока еще даже не получило кредит. И только после этого коммерческий банк выдавал кредит под обеспечение уже заложенной недвижимости.

Таким образом, одна и та же недвижимость становилась залогом по двум договорам - кредиту Центробанка коммерческому банку и кредиту коммерческого банка - заемщику. Любопытно, что Центробанк по этой схеме являлся держателем залоговой ипотеки первой очереди. То есть в случае нарушений условий договора заемщик был обязан в первую очередь закрыть кредит, выданный Центробанком. Хотя в реальности он выплачивал его коммерческому банку, а уже тот в свою очередь – Центробанку. После чего недвижимость освобождалась от ипотечного обременения. Механизм, сложенный при Эльмане Рустамове, работал слаженно и без перебоев. Но фактическое банкротство двух десятков банков, которое мы с вами наблюдали в последние десять лет, сделало эту схему достоянием общественности. Тогда-то, собственно, и выяснилось, что при банкротстве банка недвижимость может быть освобождена от ипотечного бремени только в том случае, если каждый из кредитов будет оплачен в отдельности. Дело в том, что если заемщик погашает кредит перед коммерческим банком, то оплаченная им сумма попадает в конкурсную массу, а потому не может быть автоматически передана Центробанку. Таким образом, чтобы вернуть заложенную недвижимость, заемщик должен также погасить и кредит коммерческого банка перед Центробанком. Грубо говоря, заплатить дважды.

Делать это заемщики, естественно, не хотят, к тому же реальная стоимость их недвижимости сразу покрыть оба кредита, как правило, не может. Что еще раз доказывает сомнительность и даже порочность схемы, при которой Центральный и коммерческий банки принимали в залог имущество, не покрывающее общую стоимость двух кредитов. Именно поэтому два года тому назад Кабинет Министров Азербайджана обратился в Конституционный суд с просьбой дать толкование действующего законодательства в отношении незавидной ситуации, в которую угодили заемщики-ипотекодатели. 5 мая 2022 года Конституционный суд принял решение «О статьях 71, 81 и 82 Закона «О банках», лишив Центробанк ипотечного права по таким кредитам. И хотя с точки зрения правоведов, решение Конституционного суда было небезупречным, Центробанк за свою сомнительную схему был наказан совершенно справедливо. Правда, расхлебывать эту кашу пришлось уже новому главному банкиру Талеху Казымову, сменившему Эльмана Рустамова. И вот теперь новому руководству Центробанка приходится иметь дело с последствиями «левых» кредитов, выданных посредством и ныне действующих банков. Об одном из них и пойдет речь в предлагаемой публикации. Очень странную историю рассказали в редакции haqqin.az владелец бакинского ресторана «Метрополь» Низами Керимов и его адвокат Акрам Гасанов. Как выяснилось, ресторан «Метрополь» был заложен по сговору заемщика и его делового партнера, но без ведома… самого владельца. А партнером Керимова был не кто иной, как сам… Эльман Рустамов. Итак, в 2010 году Низами Керимов купил у строительной компании ООО Aqana Servis нежилое помещение, за которое заплатил 4,5 миллиона манатов. Поскольку до 2019 года здание, в котором находилось купленное помещение, не было принято государством, Керимов, соответственно, не мог зарегистрировать объект в госреестре недвижимости. Что, впрочем, не помешало ему открыть там ресторан, функционирующий по сей день.

И лишь относительно недавно Керимов узнал, что, оказывается, еще в 2011 году директор ООО Aqana Servis Валех Алиев незаконным путем оформил на свое имя помещение Керимова, но уже за 337 тысяч манатов, то есть в 14 раз дешевле суммы, которую заплатил хозяин «Метрополя». Дальше, как говорят иллюзионисты, следите за руками! Азад Нагиев, партнер и родственник Валеха Алиева, руководивший всей операцией в контакте с неким Рустамовым – партнером по другому бизнесу, заложил в 2013 году помещение, принадлежащее Керимову, и получил по вышеописанной схеме в ОАО Premium Bank (в то время ОАО Bank SilkWay) кредит на сумму 2,5 миллиона манатов. После чего 7 октября 2013 года Premium Bank получил у Центробанка кредит на те же 2,5 миллиона манатов под 5,25 процента (впоследствии сниженный до 3,7 процента), а спустя еще четыре дня Premium Bank выдал Нагиеву кредит на сумму 2,5 миллиона манатов, но уже под 6,25 процента сроком на два года. При этом в течение всего периода Нагиев должен был выплачивать только проценты, а в конце срока – основную сумму. Другими словами, он должен был выплачивать чуть больше 13 тысяч манатов в месяц, или более 300 тысяч манатов за два года. То есть 12 процентов от основной суммы кредита!

Однако за два месяца до окончания срока кредита Нагиев перестал платить проценты. Вы спросите, какие меры к неплательщику предпринял Premium Bank? Он продлил срок выплаты и снизил процентную ставку до 4,7 процента. Поистине уникальный случай гуманизма со стороны коммерческого банка! Поясним специально для тех, кто не особо сведущ в банковских хитросплетениях, что «лояльность» в отношении Нагиева была частью схемы, поскольку изначально кредит был оформлен как… потребительский. Вы только вдумайтесь: потребительский кредит на два с половиной миллиона манатов! А цель кредита, прописанная как «удовлетворение финансовых потребностей», подпадает под любой кредитный договор. Да и формулировку «для обеспечения оборотными средствами» банкиры используют в кредитных договорах только в тех случаях, когда легальная цель у этого кредита отсутствует начисто! А нелегальная – вот она, на поверхности – прикарманить, украсть… В описываемом случае махинаторы решили присвоить недвижимость Керимова, заложенную по двум кредитам. Мало того, и Центробанк, и Premium Bank взяли в залог недвижимость в здании, строительство которого еще не было завершено. Подобные обеспечения в банковской практике считаются высоко рисковыми, а потому нездоровыми. То, что выданный кредит изначально не был здоровым (на юридическом языке - недействительным, фиктивным), подтверждается не только отсутствием цели. Главное, что он был выдан с грубейшими нарушениями действующих на тот период «Правил выдачи кредитов банками», утвержденных Центробанком Азербайджанской Республики в 2008 году. Так, согласно пункту №3 «Правил», банк должен был точно определить цель и источник возврата кредита, а также учесть репутацию и платежеспособность заемщика. Согласно пункту 4.1.8, заемщик должен был предоставить документ о своих доходах, а банк, в свою очередь, провести осмотр объекта, который он берет в залог, и оформить все это в форме отчета. Кроме того, вплоть до возврата кредита банк обязан мониторить финансовое состояние заемщика и оформить весь этот комплекс в форме кредитного досье. Разумеется, ничего из этого сделано не было. Потому-то в последующих судебных процессах банк упорно отказывался предоставить это самое кредитное досье. Значит, было и есть, что скрывать. Тем временем судебные процессы по этому делу идут, а некоторые уже завершены. Как правило, суды удовлетворяли законные требования Низами Керимова, имущество которого пытались отобрать самым беспардонным образом.