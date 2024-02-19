Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:45

Как уже сообщал haqqin.az, Россельхознадзор разрешил поставки в Россию бананов с предприятий Эквадора, якобы допустивших ранее нарушения. Менее двух недель прошло – и многоядная муха-горбатка, послужившая причиной запрета на экспорт эквадорских бананов в Россию, благополучно вся повымерла. И теперь этот экзотический фрукт вновь вернется на российские прилавки.

Правда, вернуться бананы не одни, а с наценкой в 20-30 процентов – и это та цена, которую простой российский потребитель вынужден будет заплатить за внешнеполитические авантюры. С «банановой войны» Москва вернулась разочарованной и слегка потрепанной. Прощай, планы по выращиванию краснодарских бананов – а аграрное лобби уже начинало верстать бюджет этого авантюрного бизнес-проекта, в котором реалистичными были только деньги государственного бюджета. В очередной раз прощай надежды на «поворот на Восток», поскольку ни Индия, ни Индонезия, а также Филиппины и Вьетнам не выразили интереса к поставкам бананов в Россию, взамен эквадорских, решив, что с Москвой лучше не связываться, да и расходы на создание новых логистических цепочек себя не окупят. И в очередной раз – прощай надежды на то, что стоит Москве нахмурить брови, как тут же все бросятся к ней с вопросом: «Чего изволите, барин?» И сделают все, чтобы она не сердилась. Прошли те времена.

Правда, российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил российским же СМИ, что «по итогам переговоров с президентом страны Даниэлем Нобоа Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники США» - но в эквадорских газетах об этом ни слова, а наоборот – ликование по поводу того, что Кито Москве ни в чем не уступил, и не прогнулся под ее требования. Да к тому же Эквадор еще и расширил рынок сбыта своих бананов, заключив соответствующее соглашение с Китаем. Шантаж и выкручивание рук своим торговым партнерам, будем говорить откровенно, до сих пор – действенный инструмент внешней политики. И широко применяется в мире, куда ни глянь. Но срабатывает это не всегда, а только после тщательного учета экономического состояния партнеры, его возможностей найти альтернативу на мировых рынках - да много чего еще. Если же такой анализ не произведен – то толку от шантажа не будет. И желаемой цели не добьешься - и греха не оберешься, простите уж за невольный каламбур. И скоротечная «банановая война», которую Россия развязала против Эквадора – яркое подтверждение топорности внешней политики Москвы, когда многообразие других факторов в расчет совершенно не берется. Что, как, почему – никто не продумает и не объяснит. В итоге – очередное фиаско, в итоге – недовольное, но невнятное сопение и надувание щек вместо четко выраженной и последовательной позиции.