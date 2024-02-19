Какой срок грозит Журавелю?

Никиту Журавеля попросили приговорить к 3 годам и 5 месяцам колонии по делу о сожжении Корана. Такой срок прокурор запросил на заседании Висаитовского районного суда Грозного.

20-летний Никита Журавель обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса России - хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам религиозной ненависти, и оскорбление чувств верующих за акцию с сожжением Корана в Волгограде.

Журавеля задержали в мае и этапировали в Грозный - расследование дела передали в СК по ЧР, хотя нарушение было совершено в другом регионе. В августе он написал, что в СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова Адам, а в сентябре глава ЧР опубликовал видео с этими кадрами. С того момента нападавший получил множество республиканских наград.