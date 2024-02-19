Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поиски Расима Ханкишиева (2013 г.р.), который, предположительно, утонул 26 декабря 2023 года в канале Бозтепе на территории села Гарагювендикли Имишлинского района.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются, в них принимают участие сотрудники гражданской обороны МЧС, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, Службы спасения особого риска и Муганского регионального центра. Всего в поисково-спасательной операции задействовано 75 человек личного состава, 2 специально обученные собаки, 13 единиц спецтехники и транспортных средств.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.