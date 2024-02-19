Кремль отреагировал на обращение Юлии Навальной

Президент РФ Владимир Путин не видел обращение Юлии Навальной о том, что она планирует продолжить дело своего мужа, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, президент не видел этого", - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля отреагировал на слова Юлии Навальной о том, что Владимир Путин якобы может быть причастен к смерти Алексея Навального.

"Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев", - сказал Песков.