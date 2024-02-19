Российский олигарх купил у Трампа золотые кроссовки наша корреспонденция
На следующий же день после того, как haqqin.az сообщил о том, что суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа мошенником и обязал его выплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, экс-президент открыл новую линию своих товаров. На аукционе в штате Пенсильвания состоялся аукцион, на котором продавались его «фирменные» массивные золотые кроссовки.
Руководил презентацией сам Трамп. Все было обставлено в его духе, с невероятной помпой. Линия называется «Кроссовки «Никогда Не Сдавайся», сама церемония - «Крупнейшим шоу кроссовок на Земле», а реклама презентует коллекцию как «потрясающую и крутую, как сам президент Трамп». Адепты уже объявили, что в этих кроссовках их кумир будет приведен к присяге в январе 2025 года как 47-й президент Америки, в них же ступит на борт президентского самолета Air Force One.
Ну, до этого еще надо дожить, а пока главный шоумен США пытается отвлечь внимание публики от позорных для него судебных процессов.
Презентация кроссовок в Пенсильвании привлекла прежде всего молодых людей, за чьи симпатии Трамп бьется в ходе предвыборной агитации. Как пишет побывавший на аукционе корреспондент агентства АР, пока Трамп рекламировал свой новый товар, в зале ощутимо пахло дымом от сигарет с марихуаной.
Это не первый товар, который начал выпускать экс-президент после того, как объявил о своей третьей по счету кампании. До этого он продавал цифровые карты со своим изображением в образе космонавта, ковбоя и супергероя. В прошлом году Трамп сообщил, что прибыль от этого бизнеса составила 1 миллион долларов. А еще до того, как стать президентом в 2016 году, он торговал стейками и водкой. Тогдашнее предприятие называлось «Университетом Трампа».
Партия золотых кроссовок была выпущена в количестве всего 1 тысячи по цене 399 долларов за пару. И она разошлась всего за один час. А на следующий день на онлайновом аукционе eBay появились предложения о продаже «крутых как сам Трамп» сникеров уже за 37 тысяч долларов.
А теперь угадайте, кто стал первым, кто приобрел обувь. Этот человек, конечно, россиянин, владелец компании по торговле люксовыми часами Luxury Bazzar Роман Шарф. Он первым сделал ставку в 9 тысяч долларов, выиграл и, улыбаясь от уха до уха, ушел с подиума с парой золотых кроссовок и автографом самого Дональда Трампа.
Какие-то СМИ уже назвали Шарфа «российским олигархом». На самом деле его компания, базирующаяся в Пенсильвании, средней руки, а оборотный капитал составляет всего 50 миллионов долларов.
Дело, конечно, не в капитале. Как и многие другие граждане, эмигрировавшие из России в США, Шарф – убежденный сторонник Трампа. «У нас будет торжество в ноябре после победы Трампа, и я на него приду именно в этих кроссовках, подписанных Дональдом Трампом», - говорит он.
Да, бывшие российские граждане бегут голосовать за Трампа, задрав портки, независимо от того, где они живут, – на Брайтон Бич, в Пенсильвании или в Лос-Анджелесе.
Автор этих строк исследовал это явление, это было нетрудно. Познавшие ужасы советского строя, эти релоканты ненавидят американских демократов, считая их социалистами, леваками, которые разрушают демократические устои в стране. А когда я задаю им вопрос: «А не выбрать ли вам более адекватного и менее токсичного кандидата-республиканца, такие ведь имеются?» они отворачивают лица.
...На вебсайте линии трамповских кроссовок говорится, что новая линия «не является политической и ничего с предвыборной кампанией не имеет».
Да неужели?
После презентации в Пенсильвании Трамп отправился в Мичиган. Там он на окраинах Детройта провел ралли, на котором выразил гневный протест против решения суда, который отобрал у него почти полмиллиарда долларов. Видно, что это дело крепко зацепило его.
Было бы наивным спрашивать, сможет ли Трамп с помощью золотых кроссовок и карт со своим изображением в виде супергероя поправить финансовые дела. А вот поднять шум в своей кампании по выборам президента ему по силам, особенно если она будет с запахом марихуаны.