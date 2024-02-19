Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:04

На следующий же день после того, как haqqin.az сообщил о том, что суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа мошенником и обязал его выплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, экс-президент открыл новую линию своих товаров. На аукционе в штате Пенсильвания состоялся аукцион, на котором продавались его «фирменные» массивные золотые кроссовки. Руководил презентацией сам Трамп. Все было обставлено в его духе, с невероятной помпой. Линия называется «Кроссовки «Никогда Не Сдавайся», сама церемония - «Крупнейшим шоу кроссовок на Земле», а реклама презентует коллекцию как «потрясающую и крутую, как сам президент Трамп». Адепты уже объявили, что в этих кроссовках их кумир будет приведен к присяге в январе 2025 года как 47-й президент Америки, в них же ступит на борт президентского самолета Air Force One.

Ну, до этого еще надо дожить, а пока главный шоумен США пытается отвлечь внимание публики от позорных для него судебных процессов. Презентация кроссовок в Пенсильвании привлекла прежде всего молодых людей, за чьи симпатии Трамп бьется в ходе предвыборной агитации. Как пишет побывавший на аукционе корреспондент агентства АР, пока Трамп рекламировал свой новый товар, в зале ощутимо пахло дымом от сигарет с марихуаной. Это не первый товар, который начал выпускать экс-президент после того, как объявил о своей третьей по счету кампании. До этого он продавал цифровые карты со своим изображением в образе космонавта, ковбоя и супергероя. В прошлом году Трамп сообщил, что прибыль от этого бизнеса составила 1 миллион долларов. А еще до того, как стать президентом в 2016 году, он торговал стейками и водкой. Тогдашнее предприятие называлось «Университетом Трампа». Партия золотых кроссовок была выпущена в количестве всего 1 тысячи по цене 399 долларов за пару. И она разошлась всего за один час. А на следующий день на онлайновом аукционе eBay появились предложения о продаже «крутых как сам Трамп» сникеров уже за 37 тысяч долларов.